L'érosion des berges est au coeur des préoccupations de nombreux riverains vivant aux abords de la rivière Yamaska.

C'est la conclusion à laquelle en arrivent le député fédéral de Saint-Hyacinthe - Bagot et le Comité Yamaska après la tenue de quatre consultations publiques et de récolte de données d'observation au printemps et à l’été 2022.

Cette érosion des berges est principalement constatée dans quatre municipalités Saint-Hyacinthe, Saint-Pie, Saint-Damase et Saint-Césaire.

Le principal responsable des hautes vagues causant la dégradation des berges a été identifié par les patrouilles nautiques qui recensaient le type d’embarcations nautiques sur le plan d’eau. Les analyses ont démontré que les bateaux de wakeboard étaient les plus souvent impliqués.

Le député bloquiste Simon-Pierre Savard-Tremblay détaille la suite des choses.