C'est finalement l'état désuet de la chaussée qui est derrière le décès d'une cycliste survenu le 9 octobre dernier dans le Canton de Roxton en Montérégie.

Dans son rapport rendu public mardi, le coroner Jean Brochu a expliqué qu'Estelle Leblanc circulait à vélo sur la route 139, tout près de Roxton Falls, lorsqu'elle a chuté au sol et a été écrasée par une camionnette. « Un véhicule qui arrivait à sa hauteur au même moment et qui s’apprêtait à la doubler n’a pu l’éviter », a rapporté le coroner.



La roue du véhicule a carrément écrasé la victime de 63 ans, provoquant un traumatisme massif. Son décès a été constaté sur place.

Le Dr Brochu a par ailleurs conclu que Mme Leblanc a bel et bien perdu le contrôle de sa bicyclette après qu'elle ait « roulé dans un trou ou peut-être des craquelures de la chaussée, ce qui a provoqué sa chute sur la chaussée. »

Les conclusions du coroner correspondent aux explications qu'a données le conducteur du véhicule aux policiers après l'accident. « Le conducteur de la camionnette a déclaré aux policiers que la cycliste qui roulait devant lui a commencé à zigzaguer après avoir roulé dans un trou et que c’est ainsi qu’elle s’est retrouvée au milieu de la voie où elle est tombée », a soutenu le Dr Brochu.

La victime était « une personne sportive, en excellente forme physique, roulant plusieurs milliers de kilomètres en vélo chaque été », selon le Dr Brochu. Un manque d'expérience n'aurait donc pu expliquer les manoeuvres ayant mené à son décès.

Toutes les précautions de sécurités avaient été prises par Mme Leblanc, selon le Dr Boucher. Elle circulait sur un vélo de qualité supérieure et elle portait un casque au moment de son décès.

MODIFICATIONS À APPORTER

Dans une photo jointe au rapport, le coroner a ciblé deux trous dans la chaussée, en plus des multiples craquelures près de la ligne blanche. Ce dernier a également fait remarquer qu'il y avait « une certaine inégalité de hauteur entre la voie principale et l’accotement. »

Il recommande ainsi au ministère des Transports du Québec d'entamer des réparations à l'endroit où est survenu l'accident mortel, soit sur la route 139, près de la municipalité de Roxton Falls. Selon lui, il nécessite « d’y apporter les correctifs nécessaires afin d’éviter qu’un tel événement se reproduise. »

Dans leur enquête, les policiers de la Sûreté du Québec de la MRC d'Acton avaient écarté les thèses selon lesquelles les conditions climatiques, la visibilité, la signalisation et la condition des personnes et des véhicules impliqués étaient en cause.

Déjà, ceux-ci écrivaient dans leur rapport que la cause principale de l’accident était le mauvais état de la chaussée de la route 139, « particulièrement dans les derniers kilomètres avant d’arriver à Roxton Falls, dans le Canton Roxton.