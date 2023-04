La Ville de Sainte-Catherine a maintenu l’événement L’heure du conte de Barbada de Barbades, malgré une manifestation anti-LGBTQ+ organisée devant le centre communautaire de la municipalité.

Ceci dit, la municipalité a indiqué avoir dû déplacer le lieu de la tenue de l’activité destinée à une vingtaine d’enfants «pour assurer la quiétude des participants», car la démonstration publique de ces groupes d’opposition au fait LGBTQ+ s’est avérée perturbatrice.



Le personnel de plusieurs corps policiers a bloqué la circulation dans les rues du secteur et que la bibliothèque a fermé ses portes – une question de sécurité, d’après un communiqué émis par la Ville de Sainte-Catherine. Selon La Presse, plus d’une centaine de personnes étaient présentes dans le secteur dimanche, incluant des manifestants s’opposant à l’événement, mais aussi des sympathisants de la cause LGBTQ+.

 

Des images obtenues par le journal local Le Reflet montre une intervention policière musclée à l’endroit de membres des groupes d’opposition, qui avaient prévu le coup: une affiche d’invitation à l’événement était toujours visible sur Twitter, lundi.

Sur l’infographie en question, il était inscrit les phrases suivantes: «Inacceptable: les drag queens n’ont pas leurs (sic) place dans nos écoles. Leur place est dans les établissements 18 ans et +! OPPOSONS-NOUS!»

Finalement, la situation a été «prise en charge» de façon «professionnelle» par les forces de l’ordre, selon la Ville de Sainte-Catherine, et «les manifestants ont quitté les lieux pacifiquement vers la fin de l’avant-midi».

«La Ville trouve dommage que des groupes en provenance de l’extérieure souhaitaient troubler une activité qui s’adressait uniquement à ses citoyens. Malheureusement, beaucoup de désinformation a été véhiculée quant à la nature de l’activité qui était adaptée à notre jeune public.» - Extrait d'un communiqué de la Ville de Saint-Laurent

Montréal Antifasciste a pour sa part publié l’article Quelques notes et explications sur la situation du 2 avril sur son site web dans lequel le collectif a expliqué sa présence à la manifestation.

Face à la «réalité», celle de la manifestation d’un «groupe ouvertement transphobe et homophobe», «un réseau de personnes et de groupes trans et alliée-es a décidé de lancer un appel à la contre-manifestation pour bloquer l’extrême droite et protéger l’événement et les familles venues assister à l’heure du compte (sic).»

Mais l’article déplore également la «stratégie non-interventionniste» de Barbada de Barbades face aux démonstrations d’opposition à ses activités. L’événement de L’heure du conte circule depuis plusieurs années et Sébastien Potvin, alias Barbada, a déjà expliqué sur les ondes de Noovo Info qu’il «ne veut pas de pour ou de contre», mais bien «des discussions».

«On peut aimer ou ne pas aimer l’univers drag queen, mais on doit avant tout respecter. C’est ça le message», avait-il déclaré à l’été 2022 après l’annonce de l’annulation de deux de ses événements à Saint-Laurent. La décision avait finalement été renversée.

L’heure du conte pour les enfants, animée par Barbada se veut une«activité ludique et sympathique qui vise à amener les enfants à s’ouvrir à la différence, et à développer l’amour de la lecture et des livres», décrit Sébastien Boivin sur son site web. «L’activité leur permet aussi de découvrir brièvement l’univers des Drags Queen.»