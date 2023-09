Une majorité de touristes qui ont visité la Montérégie au cours des dernières semaines, soit 88 %, considèrent que l'offre touristique chez nous est de bonne à excellente.

C'est l'un des points saillants d'un sondage de la firme Léger réalisé pour le compte de Tourisme Montérégie.

L’organisme a fait reconduire la même enquête, réalisée il y a deux ans, portant sur la notoriété et le positionnement de la destination. On voulait, ainsi, mesurer la réputation de la région, la connaissance du produit et l’offre touristique

L'enquête Léger révèle aussi que plus du quart des Québécois, 27 %, ont été exposés à la campagne marketing « Notre bout du monde », via Internet ou la télévision.

75 % des répondants au sondage qui ont vu la publicité affirment qu'elle leur a donné le goût d'en apprendre davantage sur l'offre vacances en Montérégie.