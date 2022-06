L'opération policière menée à la polyvalente La Magdeleine de La Prairie s'est terminée vers 16h30. Aucune menace n'a été localisée.

Quelques heures à peine après avoir rouvert, la polyvalente La Magdeleine de La Prairie avait été évacuée vers 11h, cet avant-midi.

À la suite des vérifications faites par les artificiers et les maîtres-chiens de la Sûreté du Québec, aucune menace n'a été localisée sur le territorie de l'école. De plus, il n'y a plus d'entrave à la circulation, a rapporté la Régie intermunicipale de la police de Rossillon.

Tous les services d'urgence ont quitter les lieux, mais une enquête est toujours en cours pour retracer la ou les personnes responsables.

Une menace en lien avec une autre école

La police de Roussillon confirmait avoir eu des informations concernant de nouvelles menaces qui visaient le personnel, sans préciser leur nature.

Le Centre de services scolaire des Grandes-Seigneuries avait également confirmé par voie de communiqué que cet incident est lié à l'enquête en cours à l'école secondaire Louis-Philippe-Paré, à Châteauguay, fermée pour la journée, à la suite de menaces proférées hier soir envers des élèves et le personnel.

La police de Roussillon avait annoncé quelques heures plus tard que l'évacuation de l'école secondaire est terminée et que «le tout s'est déroulé calmement et sécuritairement».

«Nous travaillons présentement en étroitement collaboration avec le service de police de Châteauguay, la Sureté du Québec et les services incendies de la ville de La Prairie, de St-Philippe et de St-Mathieu.» - Régie intermunicipale de police Roussillon

À La Prairie, les élèves sont tous retournés à la maison en autobus ou à pied, a précisé le Centre de services scolaire des Grandes-Seigneuries (CSSDGS) sur sa page Facebook, affirmant que l'opération est nécessaire «pour assurer la sécurité des élèves et des membres du personnel».

De son côté, la direction générale n'a pas annoncé de date de retour en classe pour les élèves, qui sont en pleine période d'examens.





Message Facebook du Centre de services scolaire des Grandes-Seigneuries (CSSDGS)

L'école secondaire du boulevard Taschereau a été fermée ces deux derniers jours parce que des ados ont été vus avec de fausses armes. Ils ont depuis été arrêtés.

De nombreux patrouilleurs étaient déployés à la polyvalente La Magdeleine de La Prairie. Crédit : Courtoisie - Sandra Héneault

Pour les plus récentes nouvelles touchant la Montérégie, consultez Noovo.Info.