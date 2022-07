La Ville de Granby et l'Université de Sherbrooke viennent de signer une entente pour la création d'un Pôle universitaire.

Elles marquent leur volonté de positionner Granby comme un leader régional et de maximiser les retombées sur le développement social et économique de la Ville et de la région.

L’Université de Sherbrooke devient donc le maître d’oeuvre du Pôle universitaire de Granby, en collaboration avec la Ville. Elle assurera l’évaluation des besoins et des occasions en matière d’enseignement supérieur, d’une part, et le soutien à l’innovation, d’autre part.

Les objectifs sont d'offrir une formation universitaire adaptée aux besoins locaux, créér des emplois et du même coup encourager les jeunes à demeurer dans la région.

« Dès le début de nos discussions avec l’Université de Sherbrooke, nous avons senti une volonté claire de leur part de s’installer à Granby. Je me réjouis donc de la signature de ce protocole d’entente confirmant notre partenariat. Il s’agit d’une étape importante vers la création du Pôle universitaire, un engagement qui me tient à coeur depuis le début de mon mandat. Je suis fière des efforts qui ont été déployés pour faire avancer ce projet qui permettra, à terme, d’offrir une formation universitaire adaptée aux besoins locaux et du même coup de garder nos jeunes dans la région » - Julie Bourdon, mairesse de Granby.

On ignore pour le moment les cours qui seront offerts à la population. Une évaluation des besoins sera réalisée dans la prochaine année. La mairesse Bourdon espère que les premiers cours seront dispensés à l'automne 2023.