La Ville de Richelieu se retrouve dans le viseur de la Commission municipale du Québec.

Sa division de la Direction des enquêtes et des poursuites en intégrité municipale (DEPIM) mène une enquête depuis peu sur l'administration municipale.

La Commission refuse de préciser la nature de cette investigation.

Tout ce qu'elle indique c'est qu'elle a le pouvoir d'enquêter de sa propre initiative ou à la suite d’une divulgation, au sujet d’un manquement déontologique, d’un motif d’inhabilité ou d’un acte répréhensible.

La Ville a également refusé l'affaire précisant que le processus en cours est confidentiel.

Il est possible que la démarche entreprise de la CMQ soit reliée au conflit entre les employés municipaux et les élus qui a culminé en une fermeture forcée de l'hôtel de ville, le 21 août dernier, après que les cols bleus et blancs aient unanimement décidé de faire du télétravail.