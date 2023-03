La consultation publique en ligne portant sur le projet de réaménagement de la route 104, entre l'autoroute 30 à La Prairie et les limites territoriales de Saint-Jean-sur-Richelieu, est amorcée.

Les citoyens, commerçants et organismes intéressés par cet enjeu, peuvent s'exprimer sur divers aspects du projet, tels que la sécurité routière et la mobilité, la protection de l'environnement et les acquisitions de terrain.

Il est possible de participer à cet exercice jusqu'au 2 avril en vous rendant sur le site consultation.quebec.ca

Le projet de réaménagement de la route 104 consiste :

- À élargir la route à quatre voies;

- À ajouter des feux de circulation à quatre intersections;

- À aménager une piste polyvalente dans les deux directions, sur toute la longueur du tronçon de 6 km.

Cet important projet permettra notamment :

- D’améliorer la sécurité et la fluidité sur la route 104;

- De faciliter la mobilité entre la route 104 et les routes municipales.

Cette étape permettra de bonifier l'étude d'impact environnemental du projet qui sera déposé au ministère de l'Environnement quelque part au printemps.