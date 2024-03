Québec annonce le lancement de l'appel d'offres pour la reconstruction du Centre d’hébergement et de soins de longue durée (CHSLD) Georges-Phaneuf de Saint-Jean-sur-Richelieu, selon le concept de maison des aînés (MDA).

Ce projet est l'un des 19 au Québec où il y aura reconversion d'un CHSLD en MDA.

Le mode de réalisation retenu est une première. C'est un gestionnaire privé qui aura le mandat de construire un immeuble conforme aux standards d'une MDA comme celles construites jusqu'à maintenant.

Ce nouveau modèle de réalisation a pour objectif de développer un projet similaire aux autres et à moindres coûts.

À terme, la nouvelle MDA pourra accueillir 120 résidents répartis en huit maisonnées, disposant chacun d'une chambre individuelle avec toilette et douche adaptées.

Ce sont les résidents de l'actuel CHSLD Georges-Phaneuf qui aménageront dans le nouveau bâtiment.

«L'initiative de la reconstruction du CHSLD Georges-Phaneuf selon le concept de maison des aînés favorisera l'épanouissement des personnes aînées de Saint-Jean-sur-Richelieu et des localités environnantes. Je suis convaincu que les résidents et résidentes pourront bénéficier d'un milieu de vie sécuritaire et adapté à leurs besoins. Je suivrai avec attention les autres étapes de ce projet de reconstruction. Je remercie toutes les équipes qui contribuent à la réalisation de ce projet.» - Louis Lemieux, député de Saint-Jean

Dans le cadre de ce projet pilote, le soumissionnaire retenu sera responsable de la conception, de l'exploitation et de l'entretien du bâtiment.

Quant au Centre intégré de santé et des services sociaux (CISSS) de la Montérégie-Centre, il aura quant à lui la responsabilité d'offrir les soins et services aux résidents et résidentes (soins, service alimentaire, buanderie, loisirs, hygiène et salubrité, etc.).