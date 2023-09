La Commission de protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ) a dit non au projet de biométhanisation envisagé à Saint-Damase, rapporte Le Courrier de Saint-Hyacinthe.

Le plan de la Coopérative régionale d'électricité de Saint-Jean-Baptiste avait déjà essuyé un refus préliminaire de la Commission en novembre dernier.

L'organisme soutenait alors qu'un tel projet industriel devait être localisé à l'extérieur de la zone agricole ou dans un périmètre où d'autres activités industrielles similaires existent.

Malgré le rejet des autorités réglementaires, la Coopérative souhaite poursuivre les démarches afin de peaufiner son plan.

Le complexe de biométhanisation souhaité serait situé sur le chemin Martel dans le sud de la Municipalité, près du rang de la Caroline.

Il occuperait un espace d'environ 1,7 hectare sur un terrain totalisant 93 hectares. Le volume de matières traitées serait d'environ 70 000 tonnes par an. On pourrait ainsi transformer 50 000 tonnes de lisier et de fumier de vaches laitières et de porcs pour lesquels les agricultrices et agriculteurs manquent de terres d’épandage. Si l’on y ajoute 20 000 tonnes de résidus agroalimentaires, les installations pourraient fournir 3 millions de mètres cubes de gaz naturel renouvelable (GNR).