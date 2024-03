L'ouverture de la maison des aînés (MDA) de Saint-Jean-sur-Richelieu se fera finalement en avril, a appris Noovo Info.

Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la Montérégie-Centre a confirmé l’information sans, toutefois, donner de date précise.

La mise en service, qui devait se faire en mars, est repoussée de quelques semaines. Il s'agit d'un second report, puisqu'initialement la maison devait être livrée en septembre 2022.

Plusieurs employés débuteront leur travail le 2 avril prochain, selon nos sources.

Quant aux résidents, on parle d'une ouverture progressive de la ressource qui se fera en quatre phases.

Une première cohorte de 48 usagers sera accueillie dans les prochaines semaines.

À terme, le bâtiment, situé boulevard Saint-Luc et voisinant le CHSLD Gertrude-Lafrance, hébergera, à son plein déploiement, 192 personnes âgées de 65 ans et plus en perte d’autonomie. La maison sera composée de 16 maisonnées avec 12 appartements individuels.

La facture du projet est estimée à plus de 200 millions de dollars, selon ce qu'a déclaré le député de St-Jean, Louis Lemieux, au journal Le Canada Français, en décembre dernier.