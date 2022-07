La réalisation de la murale de plus de 120 mètres carrés sous le point Gouin, à Saint-Jean-sur-Richelieu, devrait être terminée dans les prochains jours. Les artistes du collectif montréalais Projet Tyxna en sont à leur deuxième semaine de travail.

L’œuvre illustrera « L’esprit du Richelieu ». On y retrouvera un personnage fantastique en plus d’éléments de la faune et de la flore représentatifs de la région. La murale prendra sa source dans l’univers du conte tout en illustrant le lien vital qui rassemble les riverains autour de la rivière Richelieu.

« On a créé un conte qui parle de l'histoire entre l'eau et les humains. Comme un pacte qui n'a pas forcément été respecté avec les années. Et donc l'eau a créé un certain nombre de courants, une navigation plus difficile autour, donc, du Richelieu. Cette murale serait un peu une façon de re-signer le pacte. » - Ankh One, co-fondateur

Un code QR permettra de donner plus d'informations sur l'art et les artistes. À l’automne, une application de réalité augmentée permettra d’ajouter une portion virtuelle à l’expérience avec du contenu à la fois auditive et visuelle.

Il s’agit d’un projet choisi à la suite d’un appel de candidatures lancé à la fin janvier auprès de tous les artistes et regroupement d’artistes du Québec.

Les artistes rencontrés

Un rassemblement festif en compagnie des créateurs est prévu à la Place publique du Vieux-Saint-Jean le vendredi 8 juillet en soirée. Les artistes y répondront aux questions de l’assistance.

Le dévoilement officiel aura lieu en septembre.

Projet Tyxna est une équipe qui réalisent des œuvres murales immersives et sensorielles. Le regroupement a plus de 500 projets mélangeant l’art urbain et digital à leur actif.