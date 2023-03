Un comité d'accueil attendra la ministre Sonia Lebel lors de son passage prévu dans le Haut-Richelieu, ce vendredi 24 mars.

Des membres du syndicat de l’enseignement du Haut-Richelieu (SEHR) se rassembleront devant le collège militaire royal où l'élue provinciale sera l'invitée d'une activité de la Chambre de commerce et de l’industrie du Haut-Richelieu.

Les professeurs manifesteront de 11 à 13 h pour rappeler à la ministre et présidente du Conseil du trésor quelle importance revêt l'éducation dans les services publics alors que se négocient, actuellement, les prochaines conventions collectives du secteur public.

Actuellement, les syndiqués affirment que les débats engagés dans l’espace public ne permettent pas à leurs représentants d’engager les pourparlers nécessaires, puisque les dates de rencontres à l’agenda parviennent au compte-goutte et que les négociateurs n’ont pas de mandat pour amorcer le réel travail.

Le SEHR souligne qu'il a des demandes à adresser au gouvernement afin de favoriser une meilleure attraction et rétention du personnel ainsi qu’une offre de services éducatifs plus justes et adaptés aux besoins des élèves.