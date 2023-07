De nouvelles informations émanent à propos d'un trentenaire de Saint-Hyacinthe disparu depuis la mi-juin.

Pierre Alexandre-Viens, vu pour la dernière fois à Saint-Hyacinthe le 14 juin, pourrait se trouver à Montréal, selon certaines informations.

Il arborerait un nouveau look, ses cheveux pourraient être rasés sur les côtés et attachés en couette, sa barbe pourrait être fraîchement rasée et pourrait avoir conservé la moustache seulement.

L'homme de 32 ans, dont on craint pour sa santé et sa sécurité, pourrait porter une chemise blanche avec des motifs foncés, des espadrilles noires et un pantalon jeans de couleur kaki.

Il pourrait se déplacer avec un véhicule Hyundai Elantra 2012, 4 portes, immatriculé X35 GEP, de couleur bronze.

Toute personne qui apercevrait Pierre-Alexandre Viens est priée de communiquer avec le 911. De plus, toute information pouvant permettre le retrouver peut être communiquée, confidentiellement, à la Centrale de l’information criminelle de la Sûreté du Québec au 1 800 659-4264.