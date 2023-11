Des policiers du Service des enquêtes sur la contrebande de la Sûreté du Québec (SQ) ont réalisé, mercredi, une série de perquisitions et d'arrestations en lien avec le trafic de produits de cannabis illicites.

«L’opération mobilise plus de 100 policiers et civils de la Sûreté du Québec et de différents autres corps de police. Elle se déroule à Montréal ainsi qu’en Montérégie», a précisé la SQ dans un communiqué acheminé aux médias mercredi matin.

La SQ a confirmé par ailleurs à Noovo Info qu'en Montérégie, un total de dix perquisitions ont lieu à différents endroits à Chambly, à Saint-Bruno-de-Montarville et La Prairie. Ce sont un total de 10 résidences et 7 véhicules qui ont été fouillés à Montréal et en Montérégie.

Le Service des enquêtes sur la contrebande réalise une série de #perquisitions et d’arrestations en lien avec le trafic de produits de cannabis illicites à Montréal et en Montérégie dans le cadre du programme Accès #Cannabis. Bilan à venir. pic.twitter.com/h5NeeENeFm — SQ Sud (@Surete_Sud) November 15, 2023

Ces perquisitions ont permis la saisie d’importantes quantités de cannabis sous différentes formes (quantité à venir), plus de 1 kg de cocaïne, plus de 1 500 comprimés de méthamphétamine, près de 170 waxpen, plus de 800 000 $ en argent canadien et deux armes à feu.

Elles se poursuivent tout au long de la journée. Le bilan total des opérations devrait être envoyé jeudi matin.

Les policiers ont également arrêté 7 individus en lien avec cette opération. Ils seront libérés par sommation et pourront faire face à d’éventuelles accusations en matière de distribution et de vente de cannabis illicite.

L'opération policière s’inscrit dans le programme ACCES Cannabis qui a été mis en place par le gouvernement du Québec afin de contrer la contrebande de cannabis à toutes les étapes de l’approvisionnement, allant de la production illégale à la contrebande de quartier, et ce, sur l’ensemble du territoire québécois.



Si vous avez des informations sur de telles activités, la SQ vous demande de contacter la Centrale d’information criminelle au 1-800-659-4264.

Avec des informations de Ghislain Plourde et en collaboration avec Audrey Bonaque pour Noovo Info.