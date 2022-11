La station de pompage Pratte de Saint-Hyacinthe a été remise en fonction plus rapidement ce week-end. La mise à niveau qui devait prendre deux jours a été réalisée en seulement 16 heures.

Par conséquent, le déversement a été beaucoup moins important que prévu dans la rivière Yamaska. Les économies d'eau des résidents ont aussi contribué à réduire les rejets d'eaux usées.

«Je tiens à remercier les citoyennes et les citoyens de Saint-Hyacinthe qui ont participé activement au défi 48 h pour la rivière Yamaska au cours de la fin de semaine. La collaboration de tous a permis de contrôler plus efficacement les retombées des interventions majeures réalisées à la station Pratte. J’invite par ailleurs toute la population à conserver ces bonnes habitudes d’économie d’eau en tout temps et à porter une attention particulière à ce qui est jeté dans les toilettes. De simples gestes quotidiens peuvent faire une grande différence.» - André Beauregard, maire de Saint-Hyacinthe

Depuis le printemps, la station est en chantier pour fiabiliser son fonctionnement et éviter des surverses au cours des prochaines années. La mise en arrêt temporaire faisait en sorte que les eaux usées des résidences, commerces et usines de Saint-Hyacinthe ont été déversées dans la rivière Yamaska, sans être traitées.

Pour minimiser l’impact, deux rideaux de turbidités, soit des barrières à sédiments flottantes, ont été installés d’une rive à l’autre de la Yamaska, l’un dans le prolongement de l’avenue Pratte, et l’autre à l’exutoire du poste de pompage Bibeau, dans le prolongement de l’avenue Vaudreuil.