Le calendrier de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu sera chargé pour les trois prochaines années.

Elle planifie, dans son programme triennal d’immobilisations (PTI) 2024- 2026, près de 200 projets représentant une valeur de 478,5 M$ sur trois ans, dont 152,9 M$, l’an prochain.

Parmi les investissements prévus, 82,5 M$ seront consacrés dans la réfection des infrastructures, de la chaussée et du remplacement de véhicules.

L'administration va, aussi, injecter près de 64,9 M$ dans la gestion des eaux dont 60 % sont réservés aux opérations de séparation des réseaux d'eaux pluviales et d'eaux usées.

Le PTI 2024-2026 prévoit des investissements de 24,5M$ en environnement, dont près du quart iront pour la mobilité durable : trottoirs, traverses et sentiers piétons, pistes cyclables et corridor scolaire. À cela s’ajoutent l’aménagement et la mise en valeur de deux nouveaux parcs naturels (Carillon et Boisé Fortier).

D’importantes interventions seront aussi réalisées pour le maintien des actifs existants (20,1M$). Celles-ci sont guidées par le Plan de développement des biens immobiliers et comprennent notamment les rénovations de la caserne 1 (secteur Saint-Jean) et du Centre culturel Fernand-Charest.

La Ville prévoit injecter près de 16M$ pour l’aménagement de parcs et d’aires de loisir, ce qui affecte directement le bien-être des familles. On compte parmi les projets majeurs la création du parc Bella à Iberville ainsi que l’ajout d’un parc canin du côté Saint-Luc.

Projets porteurs

Dans sa planification, Saint-Jean-sur-Richelieu a aussi d'autres projets sur la planche à dessin:

• Construction d’un Complexe municipal

• Acquisition de terrains en vue de la construction d’écoles

• Réaménagement du Centre-de-plein-air-Ronald-Beauregard

• Acquisition de terrains et études de circulation | Centre des congrès

• Bonification des glaces intérieures

• Patinoire extérieure réfrigérée