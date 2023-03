La Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu a conclu des ententes avec deux écoles de pilotage déjà en activité dans le paysage johannais.

Ces accords sont intervenus avec Dorval Aviation, une entreprise familiale opérant depuis 2015, et avec le Collège d'aéronautique, une école de formation reconnue par le ministère de l’Éducation depuis 2017.

Ces pactes de cinq ans permettront de générer de nouveaux revenus d’environ 100 000 $ annuellement, par l’entremise notamment de frais d’atterrissage, de locations d’espaces et d’avitaillement.

Les ententes comprennent plusieurs clauses :

· Des heures d’opérations et horaires de vols respectueuses des normes en vigueur et qui incluent des périodes de répit. Chacune des écoles devra limiter les vols d’entraînement (posés-décollés) pour la période du 1er mai au 15 octobre, selon l’horaire suivant :

- du lundi au jeudi, aucun vol d’entraînement avant 8 h et après 22 h

- le vendredi et samedi, aucun vol avant 8 h et après 17 h

- un dimanche sur deux (arrimé aux opérations des cadets) entre le 1er mai et le 30 juin et entre le 16 août et le 15 octobre, les posés-décollés pourront s’effectuer de 10 h à 17 h

- aucun vol d’entraînement (posés-décollés) les dimanches entre le 1er juillet et le 15 août ni les jours fériés

· La collaboration des unités de formation avec les instances décisionnelles, ainsi qu’avec les différents comités, notamment pour la sécurité des activités de l’aéroport et la cohabitation avec le milieu;

· L’obligation de munir les avions-écoles monomoteurs d’un silencieux selon les normes de Transports Canada advenant que la technologie soit disponible;

· L’obligation d’être certifiées par Transport Canada et l’engagement de collaborer avec Nav Canada pour la mise en place d’un protocole opérationnel;