Le Centre Médi-Soleil de Saint-Jean-sur-Richelieu va fermer sa clinique sans rendez-vous en avril.

La direction a pris la décision de ne plus avoir le statut réseau parce qu'elle n'est plus en mesure de répondre aux exigences, notamment de pouvoir recevoir 20 000 patients non inscrits au groupe de médecine familiale (GMF).



La charge de travail sera trop élevée alors que deux médecins prennent leur retraite, deux autres vont déménager leur pratique et il y a aussi des enjeux en ce qui a trait aux infirmières. Il manque donc de personnel pour combler les quarts de soir et de fin-de-semaine.

«Ça été une décision très difficile à prendre. On est bien conscient qu'on est la seule clinique réseau dans la région. C'est malheureux parce que ce sont majoritairement des gens qui vont se retrouver à l’urgence, dans les hôpitaux. Dans le système actuel, avec les urgences qui débordent, ce n'est pas souhaitable. On aurait aimer continuer de fonctionner, mais dans le contexte actuel, ce n’est tout simplement pas possible. » - Dre Joëlle Bertrand-Bovet, présidente du Centre Médi-Soleil

Le CISSS de la Montérégie Centre est à regarder des alternatives pour les patients de l'hôpital du Haut-Richelieu qui étaient référés au Centre Médi-Soleil.



Il va poursuivre ses activités, mais uniquement pour ceux qui y ont un médecin de famille.



Une certaine partie de la clientèle orpheline pourra toutefois être encore vue, en vertue d'une entente avec le ministère de la Santé..

Pour en savoir un peu plus, écoutez l'entrevue complète.

 

Pour d'autres actualités en Montérégie, rendez-vous sur Noovo.Info.