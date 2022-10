Le grand Partage maskoutain est organisé cette année dans un contexte de flambée du coût du panier d'épicerie.

Moisson Maskoutaine estime qu’elle distribuera plus de 1000 paniers de Noël entre le 12 et le 22 décembre. C’est 200 de plus que l’an dernier, avec un peu plus de 800. Pour se faire, 50 000 kilos de dons de nourritures seront nécessaires à l’organisme.

« On remarque depuis les derniers mois, avec l’augmentation importante du cout de la vie et de l’inflation, qu’il y a de plus en plus de demandes pour de l’aide alimentaire. Les gens, même avec 2 salaires, ont de la difficulté à combler les besoins. » - Caroline Richard, directrice générale de Moisson Maskoutaine

Cette année marque également le retour de la cueillette des denrées non périssables qui inclut une formule de porte-à-porte le dimanche 4 décembre.

« Faire du porte-à-porte nous permet d’aller chercher davantage de denrées et de dons monétaires. Plus de 1000 bénévoles sont coordonnés pour cette activité. » - Caroline Richard, directrice générale de Moisson Maskoutaine

À l’horaire s’ajoute également la traditionnelle Guignolée des médias, le jeudi 1er décembre, et la Journée du Cœur au ventre le mercredi 23 novembre.

Si la directrice générale, Caroline Richard, n’estime pas que Moisson Maskoutaine soit particulièrement touchée par la pénurie de main-d’œuvre. Elle indique que plusieurs bénévoles sont toujours recherchés pour leurs diverses activités caritatives.

Pour ce qui est des gens qui souhaitent avoir recours à leurs services, il n’y a pas de critères précis pour recevoir un panier de Noël, mais une évaluation est tout de même requise au préalable.