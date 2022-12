Le maire de Laval Stéphane Boyer et son équipe ont choisi de limiter le taux de taxation à 2,9% dans le budget de 2023 qui s'élève à 1,05G$.

Pour ce faire, la Ville de Laval limitera les nouvelles embauches et propose deux ajustements tarifaires au secteur résidentiel soit 19$ pour contribuer au financement du transport collectif et le deuxième, 27$, pour soutenir les efforts de la ville pour limiter les «surverses» et pour financer les services de l'eau.

Avec ce choix pour les finances de la municipalité, la Ville de Laval affirme «reconnaître le fardeau et la pression financière vécus pour la population lavalloise.»

«Je suis fier du budget que je vous présente aujourd’hui. Nous avons fait le maximum pour limiter les nouvelles dépenses tout en évitant de couper dans les services publics. Avec une population qui peine à joindre les deux bouts, je pense que c’était la chose à faire : prendre soin de notre monde tout en limitant la taxation. Depuis le début de mon mandat, les taxes ont augmenté deux fois moins vite que l’inflation», affirme Stéphane Boyer, maire de Laval.

La sécurité, #1

Pour 2023, la Ville de Laval place la sécurité publique comme «incontournable» dans sa liste de priorité et réserve une somme supplémentaire de 2,5 M$ pour l’embauche de nouveaux policiers et policières et pour offrir davantage de ressources à la centrale 911.

La construction du nouveau poste de gendarmerie de l’Ouest, dans Chomedey, un projet de 60 M$, se poursuit, alors que la préparation des travaux de rénovation de la gendarmerie de l’Est débutera en 2023.

Laval prévoit aussi une somme supplémentaire de 5,9 M$ pour différents organismes, dont 3 M$ pour les organismes qui viennent en aide aux populations vulnérables.

«Nous savons qu’il n’existe pas de solution magique pour enrayer la criminalité sur notre territoire. Bien sûr, nous poursuivrons notre collaboration avec les villes voisines et les différentes instances gouvernementales, mais je tenais à ce que ces nouveaux investissements soient le reflet de notre vision: la prévention doit aller de pair avec une meilleure capacité d’enquête et une présence policière accrue», a affirmé Stéphane Boyer dans un communiqué envoyé aux médias.

Habitation et environnement

Dans son prochain budget, Laval réservera 7M$ supplémentaires pour retirer des unités du marché spéculatif, pour favoriser la densification douce et pour financer la construction de logements abordables.

L’exercice budgétaire prévoit également la mise en place d’un nouveau programme d’accès à la propriété et 2,5 M$ pour l’acquisition de terrains voués au logement social.

Le budget prévoit aussi des investissements supplémentaires de 6,5 M$ en environnement.

De ce montant, 3,8 M$ seront investis dans la subvention pour la conversion électrique des systèmes de chauffage résidentiel au mazout. En parallèle, la Ville de Laval met en place une nouvelle tarification de 100 $ pour les résidences ayant un système de chauffage au mazout et de 50 $ pour celles ayant un système biénergie au mazout.

L’objectif de cette mesure d’écofiscalité est, selon Laval, «de réduire de moitié le nombre de systèmes de chauffage au mazout à Laval d’ici 2025». L'administration Boyer estime que ce geste pourrait se traduire par une diminution potentielle de 35 000 tonnes de CO 2 par année rejetées dans l’atmosphère, soit l’équivalent de retirer 4 600 véhicules des routes.

Laval veut aussi poursuivre ses acquisitions environnementales soulignant qu'en 2022, à ce jour, les acquisitions totalisent plus de 32,6 M$ et ont permis de protéger l’île Locas et les milieux humides du secteur Saint-Elzéar, en plus de réaliser des acquisitions stratégiques dans de nombreux boisés d’intérêt.

«Ce sont ainsi près de 62 hectares de milieux naturels qui ont déjà été protégés», affirme-t-on dans le communiqué.

« La dernière année à Laval a été l’année où nous avons procédé au plus d’acquisitions de notre histoire! Le message que nous envoyons aujourd’hui est tout aussi clair : ce n’est que le début. Je ne m’en suis jamais caché : j’estime que la protection de l’environnement est l’enjeu prioritaire du XXIe siècle», ajoute le maire Stéphane Boyer.

Autres faits saillants du budget 2023 de la Ville de Laval



216,5 M$ au PTI pour entretenir les routes et en créer de nouvelles;

24,8 M$ au PTI en mesures d’apaisement de la circulation et autres projets pour gérer la circulation;

Investissements de 263,1 M$ au PTI pour les parcs, infrastructures sportives, culturelles et communautaires;

685 000 $ pour la mise en place de Terro X Accélérateur et Living Lab;



750 000 $ pour la Stratégie lavalloise de la main-d'œuvre;

250 000 $ pour un soutien accru à l’économie sociale, entre autres pour élaborer une politique;

222,5 M$ (+24 % par rapport à 2022) pour la estion de l’eau;

1,4 M$ pour des initiatives en art public;

300 k$ pour bonifier la diffusion culturelle dans tous les quartiers;

39,4 M$ au PTI pour des infrastructures culturelles.

Le budget 2023 et le programme triennal d'immobilisations 2023-2025 seront déposés pour adoption au conseil municipal extraordinaire de la Laval le 13 décembre 2022.