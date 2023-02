C'est lundi 13 février que le nouveau bâtiment modulaire rattaché à l'Hôpital du Haut-Richelieu entrera en service.

La bâtisse accueillera 27 lits, une quinzaine provenant de l'unité d'hospitalisation brève (UHB) qui se retrouve relocalisée ainsi qu'une douzaine de la médecine spécialisée.

«Situé à proximité de l'urgence de l'hôpital, auquel il est relié par une passerelle au rez-de-chaussée, cet ajout de plus de 1000 m2 permettra d'offrir un environnement sécuritaire et adapté aux besoins des patients et des équipes de travail», peut-on lire dans un communiqué transmis pour le cabinet du ministère de la Santé.

L'agrandissement permettra également d'offrir un milieu d'enseignement et d'apprentissages aux résidents et résidentes.

La mise en place de ce modulaire et le réaménagement de plusieurs services découlent d'une volonté de moderniser l'approche hospitalière.

«Le futur des hôpitaux c’est de faire que les gens sont le moins longtemps hospitalisés possible et qu’ils puissent retourner à la maison. L’ouverture de ce service s’inscrit dans cette philosophie-là. Les hospitalisations à l’UHB varient entre 24 heures et 72 heures maximum, c’est à peu près 80 % de la clientèle qui se retrouve dans ce créneau-la.» - Richard Deschamps, PDG du CISSS de la Montérégie-Centre

Notons que le réaménagement de l'UHB a permis au Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-Centre de développer son offre de services en pédiatrie en créant l'hôpital de jour pédiatrique dans les anciens locaux occupés par l'UHB.

Ainsi, l'Hôpital du Haut-Richelieu compte désormais une gamme de services de médecine ambulatoire pédiatrique à proximité des services de médecine ambulatoire adulte et de l'urgence.