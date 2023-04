La nouvelle ligne électrique qui reliera Sainte-Cécile-de-Milton et Saint-Dominique voisinera l'actuelle ligne.

Deux tracés sont dans les cartons d'Hydro-Québec. Un cas comme dans l'autre, le projet va côtoyer la ligne existante afin d’utiliser la même emprise au sol et ainsi minimiser le déboisement.

Le projet de la société d'État consiste en la construction d'une nouvelle ligne électrique à 120 kV, d’une longueur d’environ 12 km, à partir du poste de la Montérégie jusqu’au croisement d’une autre ligne à 120 kV situé à Saint-Dominique.

La ligne projetée permettra d’acheminer plus d’énergie jusqu’au poste de Sainte-Rosalie.

Deux transformateurs seront ajoutés au poste de Sainte-Rosalie pour augmenter la capacité de celui-ci. Des réaménagements à l’intérieur et autour du poste de Sainte-Rosalie de même que le démantèlement d’une grande partie de la ligne et des postes à 49 kV situés entre les postes de Saint-Damase et de Grantham compléteront la modernisation du réseau à 120 kV.

Si tout se déroule comme prévu, les travaux s'amorceront l'an prochain pour une mise en service en 2026.