L'ex-président du syndicat des pompiers de Saint-Hyacinthe qui a fraudé ses collègues passera les deux prochaines années derrière les barreaux.

Martin Bienvenue devra aussi rembourser un peu plus de 335 805$ dans un délai de 7 ans sinon il devra passer trois autres années en prison.

C'est la sentence prononcée qui a été prononcée à son endroit après qu'il a reconnu sa culpabilité aux accusations qui le visaient.

Bienvenue a soutiré 70 000$ au syndicat des pompiers et plus de 300 000$ à son autre employeur la compagnie de transport de valeurs Inkas entre 2014 et 2018.

Le ripou s'est, ensuite, enfui au Mexique avec son ancienne conjointe Audrey Cloutier, qui a, elle aussi, participé au stratagème.

Le retour au pays de la femme, au printemps dernier, a convaincu Bienvenue de faire de même au mois de juin. Il est incarcéré depuis.

Par ailleurs, le dossier de l'ex-conjointe doit revenir devant la Cour, d'ici la fin de la présente année.