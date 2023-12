Les automobilistes souhaitant monter ou descendre de la pointe ouest de l'île de Montréal devront encore cette fin de semaine éviter le pont de l'Île-aux-Tourtes puisqu'il sera complètement fermé.

Le ministère des Transports du Québec a annoncé mardi que le pont vieillissant reliant Senneville et Vaudreuil-Dorion via l'autoroute 40 fermera vendredi à 23 heures entre le boulevard des Anciens-Combattants et l'avenue Saint-Charles et rouvrira le lundi 18 décembre à 5 heures.

Le ministère affirme que les équipes travaillent à réparer la partie endommagée d'une dalle et aimerait rouvrir prochainement une troisième voie.

Ce texte est une traduction d'un article de CTV News.

Lundi prochain, une voie sera ouverte dans chaque sens, dans la même configuration que cette semaine.

Les automobilistes sont priés d'emprunter plutôt les autoroutes 20 ou 30.

En raison des fermetures constantes et des obstacles aux déplacements, le MTQ remet deux billets de transport en commun gratuits à ceux qui utilisent les gares exo d'Hudson, Vaudreuil, Dorion, Pincort et Île-Perrot.

Les autobus Exo des lignes 7, 10, 35 et 91 sont gratuits jusqu'à l'ouverture de la troisième voie, tout comme la ligne d'autobus exo 40 Express Vaudreuil-Terminus Côte-Vertu.

Des trains supplémentaires ont été ajoutés aux lignes 12, 16 et 21 entre les gares Lucien-L'Allier et Hudson.

Les travaux ont débuté cette semaine sur le nouveau pont de l'Île-aux-Tourtes. Le projet de 2,3 millions de dollars devrait être achevé en 2030.

Le ministère a créé de nouveaux comptes sur X et Facebook pour ceux qui souhaitent suivre la construction et l'entretien des anciens et des nouveaux ponts.