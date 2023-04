Le juge Carl Thibeault souhaite que le procès de Marc-André Grenon, accusé du meurtre de Guylaine Potvin en 2000, se tienne à l'automne 2023. Il l'a fait savoir aux différentes parties réunis au palais de justice de Chicoutimi, mercredi.

La Couronne et la défense ont conclu que l'échéancier était acceptable. La défense entend toutefois déposer une requête pour changer le lieu du procès.

Des membres de la famille de Guylaine Potvin étaient présents pour cette décision du juge Thibeault.

Grenon, 47 ans, est accusé de meurtre au premier degré et d’agression sexuelle grave sur Guylaine Potvin, alors étudiante à Sainte-Foy en avril 2000. Elle avait été retrouvée sans vie dans son appartement de Jonquière. Elle avait 19 ans au moment du drame. Grenon n'a été arrêté que plus de 20 ans plus tard, en octobre 2022.

Marc-André Grenon a aussi été accusé de tentative de meurtre et d’agression sexuelle grave sur une autre étudiante de Sainte-Foy, en juillet 2000. L’identité de la survivante, laissée pour morte lors des événements, est protégée par une ordonnance de non-publication.

Voyez le récapitulatif de Pierre-Alexandre Fontaine au bulletin Noovo Le Fil Saguenay dans la vidéo.

Avec les informations de Pierre-Alexandre Fontaine, Noovo Info