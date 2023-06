Le prolongement du Parc régional linéaire La Route des Champs, sur l’emprise ferroviaire abandonnée, débutera sous peu dans les secteurs de Marieville et de Richelieu.

Ce prolongement de la piste cyclable permettra de relier les réseaux cyclables limitrophes et il deviendra ainsi un axe direct entre Montréal et Sherbrooke.

La nouvelle portion sera asphaltée, ce qui fera de La Route des Champs un parcours plus sécuritaire et plus attractif pour l’ensemble des usagers.

C'est l'entreprise Excavations Darche de Chambly qui réalisera le chantier dont la facture est de 4 014 410,50 $, plus taxes.

Les travaux, d’une durée de 15 à 18 semaines, devraient se dérouler avant l’hiver. Si l’échéancier est respecté, l’inauguration du nouveau tronçon devrait avoir lieu à l’été 2024.

On peut suivre l’avancement des travaux sur cette page.

La Route des Champs relie Richelieu à Saint-Paul-d’Abbotsford en passant par Marieville, Sainte‑Angèle-de-Monnoir, Rougemont et Saint-Césaire. La piste de 40 km est actuellement asphaltée sur près de 90 % du parcours, le reste étant en poussière de roche. Une partie de la piste actuelle sillonne les rues de la Ville de Marieville.