Le Service de police de Laval (SPL) rapporte vendredi l’arrestation plus tôt cette semaine de deux hommes liés au monde des stupéfiants qui a mené à des perquisitions permettant la saisie de plusieurs armes à feu de même que d’une grande quantité de drogue.

L’enquête amorcée en décembre dernier a permis aux enquêteurs du SPL de recueillir des informations sur les deux individus qui se seraient livrés à des activités criminelles à Laval et dans les Basses-Laurentides. Des mandats d’arrestations et de perquisitions ont été obtenus pour deux résidences et un véhicule à Saint-Hyacinthe, en Montérégie, de même qu’à Bois-des-Fillion.

𝗜𝗺𝗽𝗼𝗿𝘁𝗮𝗻𝘁𝗲𝘀 𝘀𝗮𝗶𝘀𝗶𝗲𝘀 𝗱𝗲 𝗱𝗿𝗼𝗴𝘂𝗲𝘀 𝗲𝘁 𝗱'𝗮𝗿𝗺𝗲𝘀 🚨

La division du Crime organisé a procédé à l'arrestation de deux individus en matière de drogues. Multiples stupéfiants et plusieurs armes à feu ont été saisis.

➕ d'info : https://t.co/EbaxN93YBq pic.twitter.com/krus6DrQDX — Police Laval (@policelaval) March 24, 2023

Alexandre Duval, âgé de 31 ans, fait face à des accusations de trafic de stupéfiants, de possession d’armes et de recel. Simon Mathieu Therrien-Guay, âgé de 27 ans, fait quant à lui face à des accusations de possession simple de stupéfiants et de bris de conditions.

La police signale que les deux suspects demeurent en détention en attendant la suite des procédures judiciaires.

À lire également :

Le bilan des perquisitions révèle notamment la saisie de quatre armes à feu et de munitions, de plus de 843 grammes de cocaïne, de crack, de cannabis, de centaines de comprimés de méthamphétamine et de résine de cannabis.

De l’argent et un véhicule ont aussi été saisis.

La collaboration de membres de quelques autres corps de police a été nécessaire pour mener les opérations.