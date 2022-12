Les conducteurs désignés ont désormais droit à des boissons gratuites non-alcoolisées à Longueuil et à d'autres endroits dans la province.

En effet, le Service de police de Longueuil (SPAL) a lancé le programme CoDeBars dans l’ensemble de son territoire afin de réduire les cas de conduite avec facultés affaiblies.

Ce texte est une traduction d'un article de CTV News.

Les propriétaires de bars et de restaurants à Boucherville, Brossard, Longueuil, Saint-Lambert et Saint-Bruno-de-Montarville peuvent s'inscrire au programme et afficher le logo CoDeBars devant leur établissement.

Les chauffeurs désignés accompagnés d’au moins deux autres personnes commandant de l’alcool à leur table peuvent obtenir leur boisson gratuite.

Le programme CoDeBars est réalisé en collaboration avec la SAQ et a vu le jour à Sherbrooke en 2017.

Cliquez ici pour voir les endroits qui ont joint le programme CoDeBars.

Le programme est également en vigueur à Laval et à Gatineau.