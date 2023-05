La MRC de La Vallée-du- Richelieu (MRCVR) demande au ministère des Transports des aménagements favorisant la mobilité active sur la route 223.

La MRCVR, qui a adopté une résolution en ce sens, appuie ainsi les requêtes de Carignan, McMasterville et St-Basile-le-Grand qui souhaitent un aménagement cyclable et multifonctionnel.

De plus, on veut que ce soit le ministère qui assume les coûts de cette infrastructure.

La requête est adressée au moment où la réfection de la route du Richelieu (route 223) fait l'objet d'une analyse ministérielle approfondie.

Route stratégique

La route 223, qui borde la rivière Richelieu à l’ouest, a été identifiée comme un vecteur de grande importance à l’échelle régionale pour la mobilité active, en plus d’être une route touristique d’intérêt national. Elle est empruntée par de multiples utilisateurs et citoyens, que ce soit à des fins utilitaires ou récréotouristiques. La fréquentation annuelle et croissante de cette route génère des enjeux de sécurité importants, qui requièrent des interventions correctives urgentes.