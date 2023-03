Afin de réduire la quantité de matières éliminées par les industries, les commerces, les institutions et les entreprises agricoles de la région, l'initiative Symbiose industrielle du Haut-Richelieu voit le jour.

Ce projet est le résultat d'un partenariat entre la Chambre de commerce et d'industrie du Haut-Richelieu (CCIHR) et la MRC du Haut-Richelieu.

Le plan permettra à la région de joindre le mouvement québécois en économie circulaire et ainsi travailler à la réduction des matières résiduelles dirigées à l'enfouissement.

Concrètement, les objectifs de cette symbiose sont

- Réduire la quantité de matières éliminées par les industries, les commerces, les institutions et les entreprises agricoles;

- Augmenter le taux de récupération et de valorisation des matières de ces organisations;

- Réduire les émissions de gaz à effet de serre et finalement, rendre attrayant le territoire de la MRC du Haut-Richelieu pour l’établissement de nouvelles entreprises avec des incitatifs basés sur les synergies en place ou potentielles, et non uniquement avec les grappes industrielles.

La MRC financera le projet, soit 220 000$ sur deux ans, alors que la CCIHR et Compo Haut-Richelieu en seront les porteurs.