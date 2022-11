Le projet Sauvons les martinets ramoneurs a été retenu parmi la quinzaine présentée au budget participatif de la Ville de Saint-Hyacinthe. Il a été choisi par les jeunes de 13 à 31 ans.

La Maskoutaine de 20 ans, Camélie-Ann Lafond, a eu l'idée d'installer de nouvelles cheminées dans le centre-ville, le long de la rivière Yamaska, pour abriter des couples de cette espèce d'oiseaux menacée.

Le projet gagnant a été dévoilé lundi à l'hôtel de ville, en présence des finalistes et de leur famille.

«Je suis très fier de la première édition du budget participatif initié par la Ville. Ce projet a permis de donner la voix aux jeunes de 13 à 31 ans, très soucieux de l’environnement, et de les intéresser davantage au monde municipal. Félicitations à notre gagnante Camélie-Ann Lafond et à tous les jeunes qui ont soumis des projets, qui nous ont grandement inspirés et impressionnés.» André Beauregard, maire de Saint-Hyacinthe



Au printemps, les projets reliés au développement durable ont été reçus lors de la première étape du budget participatif. À la suite de l’évaluation par des employés municipaux, quatre d'entre eux qui respectaient l’ensemble des critères, ont été soumis au vote populaire.

Il s'agissait de Oasis de papillons de Laurélie Dubé, Arboretum de Camille Desrosiers, Parcours tes sens de Kassandra Bérubé-Jobin et le projet gagnant Sauvons les martinets ramoneurs de Camélie-Ann Lafond.