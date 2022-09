Les pesticides seront interdits dès le 28 novembre, à Beloeil. Le conseil vient de resserrer les exigences avec son nouveau règlement.

Le but est de préserver les écosystèmes et protéger la population en venant appuyer les lois provinciale et fédérale en la matière.

«On le sait depuis plusieurs années : les pesticides impactent la santé humaine, constituent une source d’intoxication, notamment chez les enfants et les animaux, contaminent l’air, le sol et l’eau potable, et ont un impact majeur sur les pollinisateurs. Nous souhaitons, par l’adoption de ce règlement, accompagner les résidents vers de meilleures pratiques culturales.» - Nadine Viau, mairesse de Beloeil

Certaines exceptions sont prévues, notamment pour contrôler les infestations d'insectes ou de mauvaises herbes, par exemple.

Un permis temporaire gratuit sera délivré lorsque toutes les autres méthodes auront été infructueuses, comme avec les biopesticides. Un spécialiste accrédité par la Ville encadrera cette autorisation extraordinaire.

Les terres agricoles, les terrains de golf, les corridors de transport et les pépinières ne sont pas visés par la règlementation.

Par ailleurs, les compagnies d'entretien de pelouse devront obligatoirement obtenir un certificat d'enregistrement annuel. Ils seront répertoriés sur le site Internet de la Ville pour que les citoyens puissent s'y référer.