Les chauffeurs de Autobus Chambly seront en grève du 29 novembre au 5 décembre. Ce débrayage affectera la commission scolaire Riverside ainsi que les trois centres de services scolaires des Hautes-Rivières, Marie-Victorin et des Patriotes.

Les 40 membres du Syndicat des travailleuses et travailleurs des Autobus Chambly–CSN ont récemment rejeté la dernière offre de l’employeur. L’offre faite par la part syndicale a, elle aussi, été rejetée.

« Nous vivons toujours un important problème d’attraction et de rétention de la main-d’œuvre et la question des salaires est au centre de ce problème. » - Alain Morel, membre du comité de mobilisation et porte-parole du syndicat.

Un mandat de grève de 10 jours a été voté à 97% le 1er novembre. S’il n’y a pas de développement dans cette situation, il en restera donc 5 à exercer au moment jugé opportun par le STTAC-CSN.