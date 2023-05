Reprise prochaine des travaux de parachèvement de l'autoroute 35 dans les secteurs de Pike River et Saint-Armand.

Le chantier aura des répercussions sur la circulation locale.

Ainsi un tronçon de la route 133, entre la route 202 à Pike River et l’avenue Montmorency à Saint-Armand, sera notamment fermé à la circulation afin de permettre l’installation du nouveau pont d’étagement et préparer son raccordement au futur carrefour giratoire.

Les opérations débuteront lundi prochain, 5 juin, et se poursuivront jusqu'à la mi-juillet

Durant cette période, le détour se fera par la route 202 (rue Principale), la route 235 (chemin Dutch) et le chemin de Saint-Armand.

La circulation locale sera autorisée de part et d’autre du chantier. L’accès sera maintenu pour les autobus scolaires et les véhicules d’urgence.

Le tronçon du chemin Saint-Armand délimité par la route 133 et la route 235 sera par ailleurs interdit aux cyclistes par mesure de sécurité.

Longue attente

Le projet de parachèvement de l’autoroute 35, sur une distance totale de 37,9 km, est souhaité par les communautés du Haut-Richelieu et de Brome-Missisquoi depuis une cinquantaine d’années.

Le coût des phases I et II, réalisées entre 2009 et 2014, a atteint 244, 7 M$.

La facture de la phase III, toujours en cours, est évalué à 222, 9 M$. Les travaux se déroulent de la route 133, à Saint-Sébastien, jusqu'à la jonction de la route 133 et des chemins Champlain et du Moulin, à Saint-Armand sur une distance de 8,9 km.

Quant à la phase IV, qui viendra sceller le projet, l’estimé est inconnu, à ce stade-ci.

Ces dernières opérations concernent la construction de l'échangeur Saint-Alexandre et porteront, également, sur le dernier tronçon près de la frontière américaine de l’intersection de la route 133 et des chemins Champlain et du Moulin, à Saint-Armand. On parle d'une portion de 4,5 km qui permettra, finalement de relier l'autoroute 35 à l'autoroute 89 au Vermont.