La Ville de Longueuil a annoncé la levée de l’avis d’ébullition sur son territoire comprenant les secteurs de Saint-Hubert et du Vieux-Longueuil, en fin d’après-midi, dimanche.



L’avis est toutefois maintenu pour les villes de Saint-Bruno-de-Montarville et Boucherville.

«Les résultats des récentes analyses prélevées sur le réseau de Longueuil sont conformes. Les citoyennes et citoyens de Longueuil visés par cet avis n’ont donc plus besoin de faire bouillir l’eau avant de la consommer», peut-on lire dans un communiqué envoyé par la ville.

La présence de la bactérie E. coli dans le réseau d’aqueduc de la Ville de Longueuil avait forcé la mise en œuvre vendredi d’un avis d’ébullition pour les arrondissements de Saint-Hubert, du Vieux-Longueuil, ainsi que pour les villes de Boucherville et de Saint-Bruno-de-Montarville.

La Ville de Longueuil prélève des dizaines d’échantillons d’eau dans son réseau quotidiennement. Un échantillon prélevé s’était avéré non conforme, précise la Ville.

Pour les secteurs toujours concernés par l’avis d’ébullition, la population est priée d’utiliser l’eau du robinet qui a préalablement bouilli pendant une minute, ou de l’eau embouteillée, pour tous les usages suivants :

Boire et préparer des breuvages;

Préparer les biberons et les aliments pour bébés;

Laver et préparer des aliments mangés crus (fruits, légumes, etc.);

Apprêter des aliments qui ne requièrent pas de cuisson prolongée (soupes en conserve, desserts, etc.);

Fabriquer des glaçons;

Se brosser les dents et se rincer la bouche;

Abreuver les animaux de compagnie.

Comme le recommande le ministère de l'Environnement, il faut aussi jeter les glaçons, boissons et aliments préparés le 31 août 2023 avec l’eau du robinet non bouillie. L'eau du robinet peut être utilisée pour préparer des aliments et des mets dont la cuisson exige une ébullition prolongée, laver la vaisselle à l’eau chaude avec du détergent, en vous assurant de bien l’assécher, faire fonctionner le lave-vaisselle au cycle le plus chaud, laver des vêtements et prendre une douche ou un bain.

Un individu infecté par la bactérie E. coli peut présenter une vaste variété de symptômes, comme des vomissements, de la diarrhée, des crampes et des maux de tête. Les symptômes apparaissent dans les 10 jours qui suivent le contact avec la bactérie et disparaissent généralement après cinq à 10 jours.

Avec des informations de Guillaume Théroux pour Noovo Info.