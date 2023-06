Le parcours de hockeyeur de Caleb Desnoyers commence à ressembler étrangement à celui de son frère aîné Elliot. Comme Elliot, Caleb a joué au niveau midget AAA avec les Gaulois de Saint-Hyacinthe. Comme Elliot, Caleb a attiré l'attention des Wildcats de Moncton au point d'être choisi en première ronde, samedi.

Sans surprise, Desnoyers, un attaquant de 16 ans, a été le premier joueur réclamé lors de la séance de sélection de la Ligue de hockey junior majeur du Québec, la première sous la supervision du nouveau commissaire Mario Cecchini, au Palais des sports Léopold-Drolet de Sherbrooke.



En entrevue téléphonique avec La Presse Canadienne un peu plus de quatre heures après qu'il eut entendu son nom, Desnoyers a admis que ce moment, que tout jeune hockeyeur attend avec une fébrilité certaine, était destiné à se réaliser.

«C'était pas mal confirmé. Je m'y attendais beaucoup. J'avais eu de belles discussions avec eux. Ça allait très bien. Je m'entendais très bien avec eux. Au final, je suis vraiment content de me retrouver à Moncton», a déclaré Desnoyers.

«Je n'ai entendu que des bons mots de la part mon frère», a ajouté Desnoyers en parlant des Wildcats. «Mon oncle (Simon Laliberté) a lui aussi joué là-bas. Je continue la tradition familiale. Je suis vraiment content.»

Les Wildcats, qui avaient choisi Elliot au 18e rang en 2018, avaient d'abord obtenu, dans une transaction, le choix de premier tour des Foreurs de Val-d'Or en vue du repêchage de samedi.

Or, les Foreurs ont été l'une des deux formations à ne pas participer aux séries éliminatoires de la LHJMQ, plaçant automatiquement les Wildcats parmi les cinq organisations admissibles au tout premier choix. Le tirage au sort, effectué le 26 avril, allait favoriser les Wildcats.

À sa première saison dans la Ligue de développement du hockey M18 AAA du Québec, Desnoyers, un centre de six pieds un pouce et 163 livres, a amassé 23 buts et 53 points en 42 rencontres.

«Je pense que c'est mon éthique de travail qui a fait que je me suis rendu là», estimait Desnoyers, samedi, lorsqu'il s'est fait demander ce qui avait pu lui valoir cette récompense d'être le premier joueur choisi.

«Le joueur que je suis, en fait, travaillant, qui a vraiment le désir de gagner.»

Dans une analyse publiée en mars dernier sur le site internet de la LHJMQ, Pierre Cholette, directeur de la Centrale de recrutement du circuit, avait décrit Desnoyers comme un jeune joueur de centre en pleine croissance et en pleine progression.

«Il possède un sens du jeu, un sens de l'anticipation ainsi qu'une vision qui sont au-dessus de la moyenne. Il possède un bon tir qu'on aimerait le voir décocher plus fréquemment. Il est un excellent passeur et fabricant de jeu, qui porte attention aux moindres détails», avait précisé Cholette au sujet de Desnoyers, dont le père, David, un ancien défenseur, a joué dans la LHJMQ avec le Laser de Saint-Hyacinthe entre 1991 et 1995.

Immédiatement après, Émile Guité, un coéquipier de Desnoyers avec les Gaulois, a été choisi par les Saguenéens de Chicoutimi. Du coup, c'est la première fois depuis 2008 que deux joueurs de la même équipe sont les deux premiers joueurs sélectionnés au repêchage de la LHJMQ.

Cette année-là, Brandon Gormley, un défenseur des Hounds de Notre Dame, avait été le premier choix du repêchage, par Moncton, suivi de l'attaquant Sean Couturier, par les Voltigeurs de Drummondville.

En 41 matchs avec la formation de Saint-Hyacinthe, Guité a amassé 26 buts et 48 points.

«Il détient un bon flair offensif, lui qui aime décocher des lancers et qui possède un tir vif», avait noté Katerine Aubry-Hébert, recruteuse du CSR. «Il a de bonnes habiletés avec la rondelle et il est responsable défensivement.»

Desnoyers et Guité avaient été établis espoirs numéros 1 et 2, respectivement, dans la liste finale du Centre de soutien de recrutement de la Ligue de hockey junior majeur du Québec, en mai dernier.

«Hors de la glace, on est vraiment de bons amis, et en ce moment, on est vraiment fiers l'un pour l'autre que ça se réalise», a confié Desnoyers.

Matéo Nobert, un attaquant des Lions du Lac St-Louis, a été choisi au troisième rang par l'Armada de Blainville-Boisbriand.

Alex Huang, des Vikings de Saint-Eustache, a été le premier défenseur réclamé, au cinquième rang, par les Saguenéens qui détenaient trois des cinq premiers choix au repêchage.

William Lacelle, de l'organisation des Lions du Lac St-Louis, a été le premier gardien choisi, au 10e rang, par l'Océanic de Rimouski.