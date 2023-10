L'une des promesses phares de l'équipe Fournier lors de la dernière élection municipale était de protéger au cours des prochaines années 1500 ha de milieux naturels qui s'ajouteront aux 1000 ha de terrains déjà protégés. C'est dans cette optique que la Ville a présenté le 23 octobre son Plan de protection et de conservation des milieux naturels (PPCMN), qui sera prochainement adopté.

Cet article a été rédigé par Sylvain Daignault pour Le Courrier du Sud (Initiative de journalisme local)

«À titre de gouvernement de proximité, les municipalités sont aux premières loges des effets de la crise climatique sur son territoire et auprès de la communauté, a indiqué la mairesse Catherine Fournier. Elles ont aussi le pouvoir, et même la responsabilité, d'agir et de prendre des décisions pour l'avenir et c'est ce que nous annonçons aujourd'hui.»

La CMM demande un taux de protection de 30%. Du côté de Brossard, la superficie de milieux naturels protégés, incluant les aires du fleuve et terrestres, représente 31% du territoire. À lui seul, le Bois de Brossard (974 ha) renferme une réserve naturelle de 5408 ha. Celle du futur Bioparc qui sera aménagé dans cet espace est de 600 hectares.

Notons que Montréal n'atteint pas les 10% de protection.

Pour Mme Fournier, l'idée même de vouloir protéger et conserver 21% du territoire est le plus beau legs qu'on peut laisser aux générations qui nous suivront. «Cet objectif constituait mon engagement phare et l'annonce me rend extrêmement fière et optimiste pour l'avenir», a rajouté la mairesse.

Mesures envisagées

Pour se donner les moyens de ses ambitions et afin de mettre en place son PPCMN, l'administration Fournier entend utiliser les leviers législatifs déjà en place, tels que les Loi sur la qualité de l'environnement, Loi sur les espèces menacées ou vulnérables, Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune, Loi sur la conservation du patrimoine naturel, Loi sur l'aménagement et l'urbanisme.

Elle compte aussi faire des pressions pour que d'autres lois, notamment concernant l'expropriation de terrains privés -- le tiers des terrains visés sont privés -- soient amendées afin que Québec dédommage les municipalités pour l'achat de terrains à protéger.

Zones protégées

À titre d'exemple, Le Parcours du Cerf comporte quelques étendues d'eau aménagées et de petits boisés, avec un potentiel de `renaturalisation' compatible avec la pratique du golf. Cet espace agit également comme un lien de connectivité naturelle important entre les parcs-nature Michel-Chartrand et du boisé Du Tremblay, notamment pour la faune.

Une fois le PPCMN adopté, la vocation de cet espace comme espace vert serait protégée à perpétuité, que ce soit dans la continuité ou dans la transformation du lieu en parc-nature.

Parmi les autres territoires protégés, mentionnons le secteur des Parcs riverains qui comprend la Pointe-du-Marigot, le parc de l'île Charron, le parc-nature Marie-Victorin et le parc linéaire de la promenade René-Lévesque.

Le secteur Amélanchier, situé au nord-ouest de Longueuil sera aussi protégé. Il s'agit d'un petit îlot naturel entouré de quartiers résidentiels et industriels. Il est relié au parc-nature Michel-Chartrand par un réseau de parcs municipaux. Les milieux humides occupent environ le quart de la superficie du secteur. Il s'agit surtout de marécages abritant notamment la rainette faux-grillon.

De plus, Longueuil s'engage à maintenir intact le boisé Fonrouge-Roberval, une zone d'environ 47 hectares qui forme un corridor naturel avec les boisés Roberval et Du Tremblay, situés dans l'arrondissement du Vieux-Longueuil. Cet habitat abrite la plus grande densité de rainettes faux-grillon au Canada.

Mise en place

L'adoption du PPCMN de Longueuil est prévue à l'automne-hiver 2023. La mise en œuvre débutera dès son adoption et la première phase se déroulera jusqu'en 2025. Une deuxième phase est prévue jusqu'à l'horizon 2030. Le PPCMN sera mis à jour régulièrement en fonction des différentes avancées réalisées au fil du temps.

Au cours des deux prochaines années, la Ville dévoilera plusieurs autres plans et projets d'envergure qui guideront tous les aspects de la vie municipale longueuilloise, notamment le Plan climat, qui visera la réduction des GES et l'adaptation aux changements climatiques, ainsi que le Plan de verdissement, qui déterminera les efforts de plantations pour les années à venir.

«Nous invitons la population, les institutions, les commerces et les entreprises du territoire à se joindre à ce grand mouvement entamé par la Ville et à participer à cet effort collectif, pour nous-mêmes et pour toutes celles et tous ceux qui nous suivrons», a conclu la mairesse Fournier.

Longueuil voit ce Plan comme un outil majeur de lutte aux changements climatiques, alors qu'un rapport du Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC) indiquait en 2021 que la préservation des milieux naturels et de la biodiversité est l'un des leviers prioritaires de cette lutte.

Orientations