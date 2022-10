Une manifestation s'est tenue durant une heure vendredi matin sur le terrain de football de l'école Chêne-Bleu à Pincourt, dans l'ouest de la Montérégie. Plus de 500 personnes comprenant élèves, parents et élus, ont voulu dénoncer le déménagement du programme Sport-études.

Le Centre de services scolaire des Trois-Lacs a pris cette décision à cause de la forte augmentation des inscriptions et l'ouverture de deux nouvelles écoles secondaires sur son territoire. Une réorganisation au sein des différents établissements était donc nécessaire.

 

Les quelques 400 élèves-athlètes seront ainsi relocalisés l'an prochain à la polyvalente Cité-des-Jeunes de Vaudreuil, mais sans les entraîneurs-enseignants.

De plus, avisées mercredi, les familles déplorent ne pas avoir été consultées. On ignore si le transfert sera automatique ou si les élèves devront à nouveau passer par le processus d'inscription, qui se termine le 31 octobre.

Cette incertitude est déplorée par le député de Marquette, porte-parole de l'opposition en matière de sport et ancien joueur de hockey, Enrico Ciccone, qui est allé soutenir les manifestants.

«On a vu ce qu'a fait la pandémie, on a constaté le décrochage, les problèmes de santé mentale. On a perdu deux ans et, du jour au lendemain, on leur dit que c'est fini. On crée de l'incertitude. C'est un peu radical comme façon de faire. Je ne comprends pas pourquoi on n'est pas capable d'avoir plusieurs [programmes] Sport-études dans plusieurs écoles, même si elles sont à proximité.» - Enrico Ciccone, député de Marquette et porte-parole de l'opposition en matière de sport

 

Le programme Sport-études de l'école Chêne-Bleu est considéré comme l'un des meilleurs au Québec. Il a produit des joueurs de hockey comme l’attaquant Alexis Gendron de l’Armada de Blainville-Boisbriand, repêché dans la Ligue nationale cet été par les Flyers de Philadelphie, tout comme le défenseur Christophe Rondeau qui évolue pour le Phoenix de Sherbrooke dans la Ligue junior majeur du Québec.

Le programme Art-études sera également transféré.

Une soirée d'information est prévue le mardi 11 octobre.

Au moment d'écrire ces lignes, le Centre de services scolaire des Trois-Lacs n'avait pas retourné nos demandes d'entrevue.

