Reconnu coupable avec d'anciens membres du groupe des Farfadaas de méfaits et de complot pour avoir bloqué le pont-tunnel Louis-Hippolyte-la Fontaine en mars 2021, Mario Roy a écopé mercredi de 10 mois d’emprisonnement avec sursis à purger à son domicile.

Roy et deux autres accusés – Steeve «L'Artiss» Charland et Karol «La Louv» Tardif – ont bloqué pendant plusieurs minutes de nombreuses voies du tunnel après une manifestation contre les mesures sanitaires à Montréal. Pour eux, c'était un geste «spontané», et l'objectif était de «dénoncer la brutalité policière».

À son arrivée au palais de justice, mercredi, l'homme de 52 ans a dit sur un ton accusateur qu'il était prêt à «assumer» une éventuelle peine de prison «si c'est pour dénoncer la brutalité policière».

«J’aurais pris un micro pour annoncer aux gens que c’était une manifestation temporaire. Ça a été mon seul manquement. Ce n’était pas un complot. Le but c’était de passer un message, mais le juge ne l’a pas reconnu», avait dit Roy au sujet de son verdict de culpabilité rendu en mars dernier.

Dans ce verdict, le juge Jean Gagné avait insisté sur le fait que la perception de Mario Roy était «affectée par ses frustrations et sa lecture de la réalité est parfois déficiente». Pour le juge «la communication du message était secondaire» dans le geste de Roy et de ses complices qui, eux, n'ont pas encouru de peine d'emprisonnement.

Mario Roy devra passer les cinq premiers mois chez lui en tout temps, sauf pour quelques exceptions, dont celle de travailler. Il devra verser trois dons de 1000$ à des organismes de charité et devra respecter une probation de deux ans après avoir purgé sa peine.

Mercredi, Roy a amalgamé son geste de 2021 avec une manifestation tenue le 20 novembre dernier sur le pont Jacques-Cartier pour demander un cessez-le-feu à Gaza. Le mouvement a forcé la fermeture du pont dans les deux directions et perturbé sévèrement la circulation. Des agents de police ont dû rediriger la circulation vers les rues et les artères environnantes provoquant d'importants bouchons de circulation. Il n'y a pas eu d'arrestation.

La Couronne, qui réclamait six mois de prison ferme, estime tout de même que cette peine envoie un message clair.

Me Martin Bourgeois, procureur de la Couronne, mentionne que des «conséquences importantes peuvent survenir selon les actions qu'on pose».

Pour des accusations de méfaits et de complot, la peine maximale d’incarcération est de deux ans moins un jour.

Avec de l'information de Louis-Philippe Bourdeau et d'Audrey Bonaque pour Noovo Info.