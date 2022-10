Les policiers de la Sûreté du Québec ont eu à répondre à trois tentatives de fuite de la part de conducteurs en Montérégie-Ouest le jeudi 27 octobre.

Véhicule volé en provenance de l’Ontario

Un homme serait toujours en cavale après une poursuite policière à Sainte-Marthe. La plaque d’immatriculation du véhicule a permis à la SQ d’identifier un véhicule volé.

L’opération a débuté sur l’autoroute 20. Le Jeep a finalement fait une embardée dans un fossé sur le chemin Sainte-Julie Est.

Le conducteur a pris la fuite dans les champs à proximité.

Un homme recherché dans le Grand Toronto arrêté

Un conducteur de 25 ans et sa passagère de 31 ans ont été interceptés à Salaberry-de-Valleyfield vers minuit trente jeudi.

Il y aurait un mandat d’arrestation national contre le suspect depuis juin. L’homme aurait brisé les conditions de sa libération.

L’individu serait à servir une sentence de plus de 3 ans pour trafic de drogue et d'armes dans le Grand Toronto. D’ailleurs, un pistolet prohibé a été trouvé dans sa voiture. Il pourrait faire face à des accusations pour conduite dangereuse, possession d'une arme à utilisation restreinte et d'une arme prohibée.

Arrêté avec une interdiction de circuler

Un chauffard a tenté de fuir les policiers peu après 3h à Coteau-du-Lac. Une vérification de la plaque d’immatriculation a confirmé que son permis était sanctionné.

À la suite d’une embardée, il a tenté de prendre la fuite. Le suspect a été retrouvé quelques moments plus tard grâce à l’aide d’un maitre-chien.

L'homme de 27 ans a été libéré sous promesse de comparaitre. Il fait face à des accusations de bris de probation, de fuite et de conduite dangereuse.