L'administrateur d'un compte sur lequel une menace concernant l'école secondaire Fernand-Séguin de Candiac a été rencontré par les policiers le mercredi 5 octobre. Ses propos ne visaient pas l'école, mais étaient plutôt véhiculés sur un réseau qui y faisait référence. Son dossier a été soumis au directeur des poursuites criminelles et pénales.

Il s'agit de la dernière intervention faite par les policiers de la Régie intermunicipale du Roussillon. Au total, il y en a eu 5 concernant le milieu scolaire depuis mai. Les autres se sont toutes déroulées à l'école secondaire de La Magdeleine, à La Prairie.

Le lundi 4 octobre, un compte aurait informé la police d'une menace potentielle sur les réseaux sociaux. C'était à propos d'une arme cachée dans un casier. Après une fermeture préventive, et une fouille par les maîtres-chiens, les lieux ont été sécurisés et aucun objet suspect n'a été trouvé.

Le 29 septembre, La Magdeleine a été confinée préventivement après que le même compte ait contacté la police. L'administrateur a été rencontré à deux reprises. L'utilisateur est maintenant désactivé. L'enquête se poursuit afin d'identifier l'auteur de ces deux menaces.

Il s'agit d'un début d'année mouvementé. D'ailleurs, 80 enseignants de La Magdeleine ont exercé leur refus de travailler mercredi. Ils collaborent avec la direction pour élaborer un plan de sécurité qui doit aboutir au cours des prochaines semaines. L'atmosphère a cependant commencé à être plus trouble à la fin de l'année précédente.

En juin, une personne a été rencontrée à la suite de menaces visant le personnel de l'école de La Prairie et Louis-Philippe Paré de Châteauguay. Un mois plus tôt, 2 élèves mineurs ont été arrêtés pour possession d'une arme jouet sur les lieux de l'école. Puisqu'elle était fausse et ne causait aucun danger, la poursuite a été abandonnée.