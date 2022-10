Une femme de 18 ans, Zoé Boutin, a obtenu sa libération sous conditions en attendant son procès pour complicité et outrage à un cadavre.

Une caution de 10 000$ doit être versée, elle devra respecter un couvre-feu et ne pourra pas avoir d'armes en sa possession. Elle ne pourra pas non plus entrer en communication avec les proches de la victime ou son présumé complice.

Boutin est accusée dans le dossier du meurtre non prémédité de Luc Lafontaine, un homme de 64 ans de La Prairie porté disparu samedi.

Le corps de la victime de 64 ans a été retrouvé près de la rivière Richelieu, à Saint-Basile-le-Grand, dans un coffre de voiture cette semaine.

Pour ce qui est de son copain de 19 ans, Nicolas Côté, son enquête pour remise en liberté doit avoir lieu plus tard en novembre. Il est accusé de meurtre non prémédité et d’outrage à un cadavre.

Les 2 suspects sont sans antécédents judiciaires.