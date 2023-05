L’unité des soins intensifs de l’Hôpital Anna-Laberge de Châteauguay a été revampée.

Les travaux, entamés en décembre dernier, sont terminés.

L’équipe, qui avait été temporairement déplacée sur une autre unité en périphérie, a retrouvé ses locaux dernièrement.

Les travaux de rénovation ont permis la refonte de plusieurs éléments tels que le plafond, le plancher, les surfaces de comptoir, une mise aux normes de la plomberie.

Par ailleurs, l'ajout de portes et panneaux vitrés donne à l’unité plus de luminosité.

On a aussi procédé au remplacement de rideaux par des portes aux chambres de patients et ajouté des lavabos à proximité pour des raisons de préventions et contrôles des infections.

Le coût de ces travaux est de 500 000$.