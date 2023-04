Hydro-Québec mènera des travaux de maîtrise de la végétation à Chambly, Carignan, Richelieu, Marieville et Saint-Césaire.

Ces opérations sont prévues dès les prochains jours.

On va procéder au retrait d'une partie de la végétation afin de réduire les risques de pannes d’électricité et de permettre un accès sécuritaire et rapide aux installations.

Cet entretien préventif, réalisé par un sous-traitant soit l'entreprise Force D, consiste en de l'abattage et de l'élagage qui dans ce dernier cas sera jumelé à un contrôle chimique.