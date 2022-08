Les propriétaires de la ferme La Fille du Roy, à Sainte-Madeleine en Montérégie, ont eu une bien mauvaise surprise cette semaine : un problème de pucerons a causé la perte de la quasi-totalité de leurs récoltes de cerises de terre. L’entreprise a annulé l’autocueillette pour ce fruit.

Ce serait du jamais vu aux dires de la copropriétaire Josée Roy.

« Ça fait 14 ans qu’on en cultive et on n’a jamais vu ça. Normalement, on retrouve les pucerons sous les feuilles ou sur l’enveloppe extérieure, mais jamais à l’intérieur. » - Josée Roy, copropriétaire de la ferme La Fille du Roy

Une hypothèse serait que l’insecte ponde son œuf à l’intérieur de la fleur. La plante serait donc à vérifier avant que la cerise ne devienne mûre.

Une enquête menée par La Fille du Roy auprès de proches révèle que d’autres ont été touchés par ce problème, mais pas tous. Un agronome venu analyser la situation aurait été tout aussi circonspect. Une étude plus approfondie serait à venir.

Mme Roy dit à la blague qu’elle ne préfère pas chiffrer les pertes engendrées par cette situation inédite.

Heureusement, des solutions sont déjà envisagées par l’entreprise. Une collaboration avec un autre producteur leur permettrait de transformer le fruit ou de le vendre frais. Des cultures d’autres produits seraient également prêts pour la fin de l’été et l’automne.