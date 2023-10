La Ville de Mont-Saint-Hilaire annonce la prise de possession imminente de deux boisés situés dans le secteur urbain du chemin de la Montagne.

Ce projet d'acquisition et de conservation de boisés à perpétuité permettra d'ajouter 6,5 hectares aux milieux naturels déjà protégés par la Ville.

Les deux boisés visés (AF18 et AF19) sont situés à proximité du mont Saint-Hilaire et de son piémont ainsi que du chemin de la Montagne. Sillonnant vergers, forêts et bâtiments ancestraux, le secteur est considéré d’intérêt patrimonial par son paysage de nature, d’art et de patrimoine.

Comme la biodiversité et l’écosystème y sont diversifiés, Mont-Saint-Hilaire s’engage à assurer le dynamisme de ses milieux naturels en protégeant des habitats importants. On y retrouve, entre autres, des écosystèmes forestiers exceptionnels ainsi que le refuge d’oiseaux migrateurs du mont Saint-Hilaire.

L’acquisition de ces boisés permettra également de végétaliser les rives du ruisseau Halde-Bessette et d’établir un corridor écologique, d’accroître la canopée urbaine et de planter des espèces végétales indigènes bénéfiques pour les pollinisateurs. La trame écologique qui sera établie entre les boisés, le mont Saint-Hilaire et les milieux humides permettra quant à elle de contribuer à la lutte contre les espèces exotiques envahissantes.

Ce rachat est rendu possible grâce à une contribution de 5,4 M$ qui provient, à parts égales, du gouvernement du Québec et de la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM)

Ce projet se réalise dans le cadre de la Trame verte et bleue du Grand Montréal dont l'objectif est de protéger 30 % du territoire métropolitain d'ici 2030.