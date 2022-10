Ikea ouvrira un nouveau centre de planification et de commande à Brossard, au printemps.

Situé au Quartier Dix30, il permettra d’inspirer et soutenir la clientèle qui cherche à faire des agencements d’ameublement pour toutes les pièces de la maison.



Des experts pourront être rencontrés sur rendez-vous pour un service personnalisé. Des aménagements seront en démonstration et il sera possible d’acheter des meubles, mais pas de les emporter.

La livraison pourra se faire directement au domicile des clients ou récupérée dans les points de ramassage.

«Plusieurs de nos clients doivent parcourir une longue route pour se rendre [dans nos magasins]. Le centre de planification et de commande de Brossard fait partie de notre approche globale du marché de la région du Grand Montréal, qui a pour objectif d‘améliorer l‘offre et de rapprocher l‘expérience IKEA de nos clients.» - Eri Mathy, directrice Développement commercial, IKEA Canada

La succursale de Brossard sera la troisième de plusieurs prévus au Canada, dont à Boisbriand, dans les Laurentides. Ça s’ajoute aux plus de 30 centres de planification et de commande partout dans le monde, notamment à Copenhague, Berlin, Melbourne et Los Angeles.