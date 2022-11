Paul St-Onge a été nommé président du conseil d’administration du Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de la Montérégie-Est. Membre indépendant depuis sa création, en 2015, son mandat d’un an se terminera le 30 septembre 2023, alors que le processus de renouvèlement des membres du CA est en cours.

Durant 38 ans, M. St-Onge a œuvré en pédopsychiatrie en milieu hospitalier en Montérégie. Il a ensuite agi comme consultant en santé mentale de 2010 à 2015.



Il possède plusieurs années d’expérience en tant que membre de divers conseils d’administration dans le domaine de la santé, des services sociaux en éducation.

Dans ses nouvelles fonctions, M. St-Onge désire poursuivre son implication sociale au profit de tous les usagers. Il succède à l’ingénieur de formation Mario St-Cyr, qui était en poste depuis 3 ans.

Le CISSS de la Montérégie-Est compte 59 installations, dont trois hôpitaux, en plus d'employer plus de 16 000 travailleurs et 800 médecins.