Il y aura une nouvelle configuration sur la route 132 en direction est pour sécuriser l'accès au tunnel Louis-Hippolyte-La Fontaine. Dès lundi, les corridors de circulation seront séparés par des glissières de béton.

Le but est d'éviter les changements de voies de dernière minute et ainsi, limiter la congestion aux abords de l'échangeur avec les autoroutes 20 et 25.

Chaque corridor correspond à une destination une fois franchi le secteur du boulevard Roland-Therrien :



une voie pour poursuivre sur la route 132 en direction est

deux voies pour accéder au tunnel et à l’autoroute 25 en direction nord

une voie pour accéder à l’autoroute 20 (Jean-Lesage) en direction est

Il y aura des entraves au cours des prochains jours afin de mettre en place cette nouvelle configuration, notamment une fermeture complète durant le week-end de la route 132 entre la sortie 82 et l'entrée en provenance de l'autoroute 20.

Aucune fermeture du tunnel La Fontaine n’est toutefois prévue durant la fin de semaine.

Le chantier majeur de réfection devrait débuter en novembre.